سانا: وصول المئات من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى مركز جديدة يابوس على الحدود السورية _اللبنانية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2018 - 11:11
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الأمن العام اللبناني يواصل تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين إلى بلدهم عبر معبري المصنع والعبودية الحدوديين
سانا: وصول مئات النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى مركز جديدة يابوس الحدودي تمهيداً لنقلهم إلى منازلهم بريف دمشق
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سانا: وصول المئات من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى مركز جديدة يابوس على الحدود السورية _اللبنانية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في ريف دمشق
منذ 22 mins
4 September، 2018
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