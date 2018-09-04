أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 24 خرقا، بينما رصد الجانب التركي خرقين. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: ” الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 24 خرقا، في محافظات اللاذقية (14) وحلب (7) وحماة (3)، في حين رصد الجانب التركي خرقين في محافظة حماة.

وأشارت النشرة إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.9 طن إلى قرية صالحيه بريف دير الزور. وتلقى 67 شخصاً الخدمات الطبية. وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية