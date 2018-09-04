صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن بتشكيل الوفد الوطني لتمثيل الجمهورية اليمنية في مشاورات جنيف من التالية أسماؤهم:
1 – عبد السلام صلاح أحمد فليتـه رئيساً
2- جلال علي علي الرويشــان نائباً
3- خالد سعيد محمد الديني عضواً
4- عبد الملك عبد الله محمد العجري عضواً
5- غالب عبدالله مسعد مطلق عضواً
6- حميد ردمان احمد عاصم عضواً
7- سليم محمد نعمان المغلس عضواً
8- د. إبراهيم عمر سالم حجري عضواً
9- سقاف عمر محسن علــوي عضواً
10- عبد الملك حسن علي الحجري عضواً
11- عبد المجيد ناجي قائد الحنش عضواً
12- يحيى علي صالح نوري عضوا
المصدر: وكالة سبأ اليمنية