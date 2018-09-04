1 – عبد السلام صلاح أحمد فليتـه رئيساً 2- جلال علي علي الرويشــان نائباً 3- خالد سعيد محمد الديني عضواً 4- عبد الملك عبد الله محمد العجري عضواً 5- غالب عبدالله مسعد مطلق عضواً 6- حميد ردمان احمد عاصم عضواً 7- سليم محمد نعمان المغلس عضواً 8- د. إبراهيم عمر سالم حجري عضواً 9- سقاف عمر محسن علــوي عضواً 10- عبد الملك حسن علي الحجري عضواً 11- عبد المجيد ناجي قائد الحنش عضواً 12- يحيى علي صالح نوري عضوا

صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن بتشكيل الوفد الوطني لتمثيل الجمهورية اليمنية في مشاورات جنيف من التالية أسماؤهم: