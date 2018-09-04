النهار‎

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أظهرت انتخابات المجلس المذهبي الدرزي، حجم الانقسام الجنبلاطي -الارسلاني في ظل مواصلة الحزب ‏الديموقراطي اللبناني مقاطعته الانتخابات ما يُكرّس القطيعة والانقسام بين خلدة والمختارة‎.

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تسود بلبلة كبيرة في أوساط المتقاعدين العسكريّين الذين قبضوا الدفعة الثانية من فروقات السلسلة بعدما تبيّن أن الزيادة ‏ضئيلة جدّاً، فيما لم يحصل أصحاب الرواتب دون المليون ليرة على أي زيادة تذكر‎.

رافقت مقابلة تلفزيونية حملة مضادة على الضيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الفريق الذي ترشّح في صفوفه ‏أكثر من الفريق المعارض‎.‎

الأخبار‎

‎- ‎الذخائر الروسية المجانية للجيش ممنوعة أميركياً‎

أبلغ الأميركيون أكثر من جهة لبنانية، أخيراً، أن أي تعاون عسكري لبناني مع روسيا قد يعرّض الدعم الذي يتلقّاه ‏الجيش اللبناني للخطر. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأميركيين طلبوا من لبنان عدم قبول الهبات العسكرية حتى من ‏روسيا، خصوصاً بعد أن جرى البحث في تسليم موسكو هبة عسكرية، هي عبارة عن ذخائر إلى الجانب اللبناني في ‏شهر أيلول الحالي، على أن يقام احتفال في مرفأ بيروت للمناسبة. يذكر أن الجانب الروسي لا يزال بانتظار اكتمال ‏الإجراءات التقنية لوصول باخرة تحمل الهبة المذكورة إلى مرفأ بيروت‎.

‎- ‎أرصدة قذافية في مصارف لبنانية‎

الجمود في قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه، يقابله جمود في ملف تعقب أرصدة معمر القذافي ‏الموجودة في مصارف لبنانية. الأرصدة التي تقدَّر بمليارات الدولارات، كان القذافي قد هرّبها خلال سني حكمه إلى ‏مصارف لبنانية، كما إلى مصارف في بلدان أخرى، مستفيداً من نظام السرية المصرفية. مسؤولون ليبيون كانوا قد ‏طلبوا سابقاً من أعضاء اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة ملف الصدر ورفيقيه المساعدة في استرداد الأرصدة. اللجنة ‏‏”رفضت التدخل منعاً لربط الأرصدة بالقضية”. إلا أنهم أبلغوا الليبيين بأن “الأموال من حق الشعب الليبي ‏واستردادها، مستقبلاً، سيسلك طريقه وفق آليات التعاون بين الدول‎”.

‎- ‎تعيينات قواتية جديدة‎

أصدرت الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية شانتال سركيس، ثلاثة قرارات بتعيين جورج عيد منسقاً لمنطقة جزين، ‏جهاد بشارة منسقاً لمنطقة المنية ـــــ الضنية، وجورج خشان منسقاً لمنطقة البقاع الشمالي. ومن المتوقع أن تُستكمل ‏التعيينات في المناطق خلال الأيام المقبلة. وبحسب المعلومات، فإنّ نجل النائب الراحل فريد حبيب يستعد للعودة إلى ‏لبنان، في ظلّ ما يُحكى عن وجود اتجاه لتعيينه منسقاً لمنطقة الكورة‎.

‎- ‎التفتيش “شيخ صلح” في مستشفى صيدا‎

بعد نشر “الأخبار” تحقيقاً، في آب الماضي، تفند فيه مخالفات إدارة مستشفى صيدا الحكومي، بالمستندات والوثائق، ‏وبغضّ نظر مكشوف من قبل وزارة الصحة، زار مفتشون من دائرة التفتيش المركزي، أمس، المستشفى واجتمعوا ‏بمديره أحمد الصمدي المحسوب سياسياً على النائبة بهية الحريري، وطلبوا الاجتماع بعدد من الموظفين. هذه الزيارة ‏ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها زيارات أخرى غداة نشر التحقيق عن مخالفات مدير المستشفى، لكن الملاحظ أنها ‏لم تقترن بأية إجراءات عملية حتى الآن، برغم استمرار مدير المستشفى بممارسة أعمال طبية داخل المستشفى خلافاً ‏للقانون. ولاحظ بعض موظفي المستشفى أن التفتيش المركزي الذي يفترض به القيام بدور رقابي يتصرف منذ فترة ‏وكأنه “شيخ صلح” بين الإدارة وبعض الموظفين، بدلاً من إشرافه على تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين‎.

‎- ‎تعيينات المنسقين في “التيار” تبدأ قريباً‎

بدأ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أمس، المرحلة الأخيرة من الاجتماعات الحزبية مع المرشحين ‏لمنصب منسقي الأقضية في التيار الحر في كل لبنان، بعد أن كان قد استُبعِد قبل أسبوعين بعض الأسماء، فتنحصر ‏الترشيحات بمرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين عن كل قضاء. وتستمر الاجتماعات اليوم قبل أن يعلن نائب رئيس ‏الحزب للشؤون الإدارية رومل صابر عن التعيينات النهائية التي قررها باسيل والتي سيصدر بعضها هذا الأسبوع، ‏والقسم الآخر في بداية الأسبوع المقبل‎.‎

البناء‎

‎- ‎خفايا‎

شدّدت أوساط فلسطينية على أهمية التواصل الرسمي اللبناني مع الجانب الفلسطيني في لبنان، لتوحيد المواقف اتجاه ما ‏يحضّر له دولياً مع بعض العرب، لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومواجهة هذه المؤامرة بالوسائل ‏الدبلوماسية والسياسية والتحركات الشعبية الكثيفة لأنّ مخاطر المؤامرة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تشمل ‏أيضاً بلدان اللجوء‎.

‎- ‎كواليس‎

توقفت مصادر متابعة للوضع في ليبيا أمام الانفجار العسكري في طرابلس وانهيار حكومة فايز السراج وأمام طلبات ‏توجهها قيادة الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر لمؤازرة روسية لحسم الوضع العسكري في المناطق التي تقاتل ‏تنظيم داعش فيها عشية ترتيبات زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض التي تدعم حفتر بوجه السراج المدعوم من تركيا، ‏واعتبرت المصادر أنّ ثمة تسوية ترتبها روسيا لمنح السعودية تعويضاً في ليبيا عن خسارتها في سورية حيث تركيا ‏شريك في رعاية الحلّ عبر دورها في مسار أستانة‎.‎

الجمهورية‎

‎- ‎إعترضت شخصية نيابية بارزة على وضع أحد الضباط أخيراً بالتصرّف بعد نقله من موقعه، لكن اعتراضها لم يؤدِّ ‏الى إعادة النظر “بوضعه‎”!

‎- ‎يُلاحَظ أنّ نواباً ينتمون الى تكتل بارز يُقلّون من طلّاتهم الإعلامية بسبب ملاحظات العديد منهم على أداء الفريق ‏السياسي في هذا التكتل‎.

‎- ‎تجري مساءلة قيادي نقابي بعدما ثبت أنه دفع رشوى لتوظيف إبنه في أحد القطاعات الرسمية‎.‎

اللواء‎

نائب مخضرم يتحدث في مجلس خاص، عن انتصاره “محورنا” (بعبارته)، ولذا يتعين ان يترجم هذا الانتصار في ‏الحكومة‎!

أكّد وزير فاعل، قبل اجتماع الرئيسين، ان لا حكومة قريبة، وفقا لتجربته‎.

يُعاني نواب المناطق من نقص في الخبرة، والمعلومات يحول دون متابعتهم أي شأن حتى اليوم‎.‎

المستقبل‎

يقال إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُلقي في 26 الجاري كلمة لبنان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏المنعقدة في نيويورك