النهار
أظهرت انتخابات المجلس المذهبي الدرزي، حجم الانقسام الجنبلاطي -الارسلاني في ظل مواصلة الحزب الديموقراطي اللبناني مقاطعته الانتخابات ما يُكرّس القطيعة والانقسام بين خلدة والمختارة.
تسود بلبلة كبيرة في أوساط المتقاعدين العسكريّين الذين قبضوا الدفعة الثانية من فروقات السلسلة بعدما تبيّن أن الزيادة ضئيلة جدّاً، فيما لم يحصل أصحاب الرواتب دون المليون ليرة على أي زيادة تذكر.
رافقت مقابلة تلفزيونية حملة مضادة على الضيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الفريق الذي ترشّح في صفوفه أكثر من الفريق المعارض.
الأخبار
- الذخائر الروسية المجانية للجيش ممنوعة أميركياً
أبلغ الأميركيون أكثر من جهة لبنانية، أخيراً، أن أي تعاون عسكري لبناني مع روسيا قد يعرّض الدعم الذي يتلقّاه الجيش اللبناني للخطر. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأميركيين طلبوا من لبنان عدم قبول الهبات العسكرية حتى من روسيا، خصوصاً بعد أن جرى البحث في تسليم موسكو هبة عسكرية، هي عبارة عن ذخائر إلى الجانب اللبناني في شهر أيلول الحالي، على أن يقام احتفال في مرفأ بيروت للمناسبة. يذكر أن الجانب الروسي لا يزال بانتظار اكتمال الإجراءات التقنية لوصول باخرة تحمل الهبة المذكورة إلى مرفأ بيروت.
- أرصدة قذافية في مصارف لبنانية
الجمود في قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه، يقابله جمود في ملف تعقب أرصدة معمر القذافي الموجودة في مصارف لبنانية. الأرصدة التي تقدَّر بمليارات الدولارات، كان القذافي قد هرّبها خلال سني حكمه إلى مصارف لبنانية، كما إلى مصارف في بلدان أخرى، مستفيداً من نظام السرية المصرفية. مسؤولون ليبيون كانوا قد طلبوا سابقاً من أعضاء اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة ملف الصدر ورفيقيه المساعدة في استرداد الأرصدة. اللجنة ”رفضت التدخل منعاً لربط الأرصدة بالقضية”. إلا أنهم أبلغوا الليبيين بأن “الأموال من حق الشعب الليبي واستردادها، مستقبلاً، سيسلك طريقه وفق آليات التعاون بين الدول”.
- تعيينات قواتية جديدة
أصدرت الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية شانتال سركيس، ثلاثة قرارات بتعيين جورج عيد منسقاً لمنطقة جزين، جهاد بشارة منسقاً لمنطقة المنية ـــــ الضنية، وجورج خشان منسقاً لمنطقة البقاع الشمالي. ومن المتوقع أن تُستكمل التعيينات في المناطق خلال الأيام المقبلة. وبحسب المعلومات، فإنّ نجل النائب الراحل فريد حبيب يستعد للعودة إلى لبنان، في ظلّ ما يُحكى عن وجود اتجاه لتعيينه منسقاً لمنطقة الكورة.
- التفتيش “شيخ صلح” في مستشفى صيدا
بعد نشر “الأخبار” تحقيقاً، في آب الماضي، تفند فيه مخالفات إدارة مستشفى صيدا الحكومي، بالمستندات والوثائق، وبغضّ نظر مكشوف من قبل وزارة الصحة، زار مفتشون من دائرة التفتيش المركزي، أمس، المستشفى واجتمعوا بمديره أحمد الصمدي المحسوب سياسياً على النائبة بهية الحريري، وطلبوا الاجتماع بعدد من الموظفين. هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها زيارات أخرى غداة نشر التحقيق عن مخالفات مدير المستشفى، لكن الملاحظ أنها لم تقترن بأية إجراءات عملية حتى الآن، برغم استمرار مدير المستشفى بممارسة أعمال طبية داخل المستشفى خلافاً للقانون. ولاحظ بعض موظفي المستشفى أن التفتيش المركزي الذي يفترض به القيام بدور رقابي يتصرف منذ فترة وكأنه “شيخ صلح” بين الإدارة وبعض الموظفين، بدلاً من إشرافه على تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.
- تعيينات المنسقين في “التيار” تبدأ قريباً
بدأ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أمس، المرحلة الأخيرة من الاجتماعات الحزبية مع المرشحين لمنصب منسقي الأقضية في التيار الحر في كل لبنان، بعد أن كان قد استُبعِد قبل أسبوعين بعض الأسماء، فتنحصر الترشيحات بمرشحين اثنين أو ثلاثة مرشحين عن كل قضاء. وتستمر الاجتماعات اليوم قبل أن يعلن نائب رئيس الحزب للشؤون الإدارية رومل صابر عن التعيينات النهائية التي قررها باسيل والتي سيصدر بعضها هذا الأسبوع، والقسم الآخر في بداية الأسبوع المقبل.
البناء
- خفايا
شدّدت أوساط فلسطينية على أهمية التواصل الرسمي اللبناني مع الجانب الفلسطيني في لبنان، لتوحيد المواقف اتجاه ما يحضّر له دولياً مع بعض العرب، لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومواجهة هذه المؤامرة بالوسائل الدبلوماسية والسياسية والتحركات الشعبية الكثيفة لأنّ مخاطر المؤامرة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تشمل أيضاً بلدان اللجوء.
- كواليس
توقفت مصادر متابعة للوضع في ليبيا أمام الانفجار العسكري في طرابلس وانهيار حكومة فايز السراج وأمام طلبات توجهها قيادة الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر لمؤازرة روسية لحسم الوضع العسكري في المناطق التي تقاتل تنظيم داعش فيها عشية ترتيبات زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض التي تدعم حفتر بوجه السراج المدعوم من تركيا، واعتبرت المصادر أنّ ثمة تسوية ترتبها روسيا لمنح السعودية تعويضاً في ليبيا عن خسارتها في سورية حيث تركيا شريك في رعاية الحلّ عبر دورها في مسار أستانة.
الجمهورية
- إعترضت شخصية نيابية بارزة على وضع أحد الضباط أخيراً بالتصرّف بعد نقله من موقعه، لكن اعتراضها لم يؤدِّ الى إعادة النظر “بوضعه”!
- يُلاحَظ أنّ نواباً ينتمون الى تكتل بارز يُقلّون من طلّاتهم الإعلامية بسبب ملاحظات العديد منهم على أداء الفريق السياسي في هذا التكتل.
- تجري مساءلة قيادي نقابي بعدما ثبت أنه دفع رشوى لتوظيف إبنه في أحد القطاعات الرسمية.
اللواء
نائب مخضرم يتحدث في مجلس خاص، عن انتصاره “محورنا” (بعبارته)، ولذا يتعين ان يترجم هذا الانتصار في الحكومة!
أكّد وزير فاعل، قبل اجتماع الرئيسين، ان لا حكومة قريبة، وفقا لتجربته.
يُعاني نواب المناطق من نقص في الخبرة، والمعلومات يحول دون متابعتهم أي شأن حتى اليوم.
المستقبل
يقال إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُلقي في 26 الجاري كلمة لبنان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك