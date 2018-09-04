دعت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف القتال في العاصمة طرابلس.

وقالت موغيريني في بيان لها، صدر في أعقاب اتصالها الهاتفي بالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الاثنين، إن “العنف يزيد من معاناة الشعب الليبي الذي يستحق السلام والأمن”.

وأضافت “ندعو جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة وعقد لقاء عاجل مع وسطاء غدا الثلاثاء ووقف الأعمال القتالية فورا”، مشيرة إلى أنها تحدثت عن ذلك مع غسان سلامة.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز المؤسسات في ليبيا، والمساعدة على إجراء انتخابات وتشكيل قوات أمنية.

يذكر، أن الاشتباكات المتواصلة منذ أسبوع في العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 129 على الأقل بجروح. وأعلن المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني حالة الطوارئ في العاصمة وضواحيها مع فرار نزلاء سجن عين زارة وتواصل الاشتباكات.

المصدر: وكالات