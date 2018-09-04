أعلن المتحدث بإسم القصر الرئاسي الروسي “الكرملين” ديميتري بيسكوف عن “رفض سلطات بلاده اتهاما وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمحاولة تفكيك الاتحاد الأوروبي”.

ولفت بيسكوف الى أن “بوتين يسعى على العكس إلى تعزيز الروابط مع الدول الاعضاء في التكتل ويتمنى الازدهار والاستقرار لاوروبا”.

وأشار الى أنه “فيما يتعلق بالاحترام، فإن بوتين يبادل ماكرون الشعور نفسه، لقد أقام علاقات عمل بناء وعلاقات شخصية طيبة مع ماكرون”، لافتاً الى أنه “بخصوص الموقف من الاتحاد الاوروبي علينا أن نقول مع الاسف إن العلاقات لم تصل إلى هذا المستوى من الجمود بسبب روسيا، ومن مصلحتنا أن يكون الاتحاد الاوروبي مزدهرا ومستقرا وقد عرض بوتين هذه المقاربة مرات عدة ولم يتغير فيها شيء.

المصدر: وكالات