قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة قدرها 21 مليون يورو إلى النيجر لمكافحة الهجرة غير القانونية نحو أوروبا ومن أجل “الأمن الداخلي”، بحسب بيان الإثنين.

وأشار البيان إلى أن “مبلغا قدره 21 مليون يورو أي قرابة 13775 مليار فرنك إفريقي قدم إلى خزينة النيجر”، مشيرا إلى أن هذه الأموال مخصصة إلى البرنامج الممول من الصندوق الائتماني لحالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي الذي “يدعم بشكل خاص الإصلاحات” خصوصا في قطاعات “الأمن الداخلي” و”إدارة الحدود” و”مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر”.

وترفع هذه المساعدة المبلغ الاجمالي للدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى 51 مليون يورو في القسم الأول من العام. ويعد الاتحاد بمساعدة أخرى “خلال الفصل الرابع من العام 2018”.

وفي مطلع تموز/يوليو، اعتبر الرئيس النيجري محمدو ايسوفو أن مبلغ 1.8 مليار يورو الذي قدمه الاتحاد لمكافحة الهجرة غير القانونية “غير كاف”. وأظهرت استطلاعات أوروبية أن حوالى 90% من المهاجرين من إفريقيا الغربية، يعبرون النيجر نحو ليبيا وأوروبا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية