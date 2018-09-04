أعلن حرس السواحل الاسبان انقاذ اكثر من 600 مهاجر في البحر الابيض المتوسط خلال نهار الاثنين فقط، ذلك عندما كانوا يحاولون بلوغ السواحل الاسبانية.

وتراجع اجمالي المهاجرين الواصلين الى اوروبا بحرا منذ ذروة شهدها في 2015 لكن عدد من يحاولون الوصول الى اسبانيا في ازدياد منذ بداية 2018، وباتت اسبانيا الوجهة الاولى لهؤلاء المهاجرين متقدمة على ايطاليا.

وقال متحدث باسم حرس السواحل ان 626 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الافريقية وشمال افريقيا كانوا على متن 16 مركبا، تمت نجدتهم الاثنين في مضيق جبل طارق وبحر البوران اهم منفذين بحريين الى اسبانيا.

واضاف المتحدث ان اجهزة الانقاذ في طريقها لنجدة مركب آخر لكن تعذر عليه تحديد عدد ركابه.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فان اكثر من 28500 مهاجر وصلوا بحرا الى اسبانيا منذ بداية 2018 في حين قضى 313 منهم في اليم عند محاولتهم العبور، اي ما يفوق عدد هؤلاء خلال سنة 2017 كلها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية