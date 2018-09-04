بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول سوريا جيمس جيفري والوفد المرافق له، مستجدات الأزمة السورية والجهود المستهدفة لحلها.

وأكد الصفدي خلال اللقاء الذي عقد في عمان، ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة البلاد، ويقبله السوريون، وفق القرار 2254 وعبر مسار جنيف.

وبحث الجانبان، قضية اللاجئين السوريين، حيث أطلع الصفدي الوفد الأمريكي على الأعباء التي يتحملها الأردن، جراء استضافة 1.3 مليون سوري، وأكد وزير الصفدي، على أهمية استمرار المجتمع الدولي، في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين، منوها بأن المملكة تشجعهم على العودة الطوعية لوطنهم.

وبحث وزير الخارجية والوفد الأمريكي، “التطورات في الحرب على الإرهاب”، وشدد الجانبان على “استمرار العمل في إطار التحالف الدولي، لهزيمة الجماعات الإرهابية”.

المصدر: روسيا اليوم