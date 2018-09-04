لقي مواطنان ماليان مصرعهما أثناء ترحيلهما مع مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من مدينة طنجة شمال المغرب نحو مناطق جنوبية الشهر الماضي، بحسب مصادر متطابقة.

وتباشر السلطات المغربية منذ أسابيع عمليات “ترحيل” مئات المهاجرين غير النظاميين من مدن شمال المملكة حيث يستقرون على أمل العبور نحو أوروبا، وتندرج هذه العمليات “في إطار جهود السلطات المغربية لمحاربة “مافيات الهجرة غير النظامية”، وفق ما أوضحه مصدر حكومي في وقت سابق.

وقال المسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعيد الطبل الاثنين إن “الحادث وقع على مشارف القنيطرة حيث سقط الضحيتان من الحافلة التي كانت تقلهما بعد إيقافهما في طنجة”، مشيرا إلى أنه ليست لديه “معلومات مؤكدة حول ملابسات الحادث”.

وأكد مصدر من السلطات المحلية بالقنيطرة أن “الأمر يتعلق بحادث، وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقا لكشف ملابساته”. وأضاف سعيد الطبل أن ميمون طراوري أحد الضحيتين وكان عمره 16 سنة، دفن يوم الجمعة الماضي بحضور أخيه وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، بينما لم تعرف بعد هوية الضحية الأخرى لهذا الحادث الذي وقع مطلع آب/أغسطس، وما يزال جثمانه في مستودع الأموات بنفس المدينة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية