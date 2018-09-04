أكد رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أن “وفدا اقتصاديا أردنيا سيتوجه قريبا إلى دمشق في إطار التحضير لفتح المعابر الحدودية”، مشيرا إلى “وجود تبادل أمني بين البلدين بهذا الشأن”.

وذكر الطراونة، في تصريح له، أنه “كان هناك تنسيق أمني لغاية أسابيع وصل إلى درجات عالية من النجاح بين روسيا والأردن من أجل إعادة اللاجئين وأصبح نموذجا يحتذى به ضمن المساعي الجارية لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة الآمنة إلى ديارهم”، لافتاً الى ان “الأردن يدرك أهمية علاقته الاستراتيجية مع سوريا وقد يتوجه وفد أردني كبير إليها خلال الأيام القليلة القادمة”.

المصدر: وكالات