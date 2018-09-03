أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الاثنين 03-09-2018

السويداء وريفها

• فجر الجيش السوري عددا من العبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون في محيط مطار خلخلة العسكري بريف السويداء الشمالي، حيث أن دوي الانفجار الذي سمع صداه في مدينة السويداء ناتج عن تفجير العبوات.

حماه وريفها

• نفذ الجيش السوري رمايات بسلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة على نقاط محصنة ومحور تحرك إرهابيي “الحزب التركستاني” عند أطراف بلدة الزيارة بريف حماه الشمالي الغربي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

• كما استهدف الجيش السوري، بالقذائف المدفعية، نقطة محصنة لمجموعة إرهابية في محيط مدينة اللطامنة بريف حماه الشمالي، ما أدى إلى تدميرها والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

• دخل رتل عسكري تركي عبر معبر كفر لوسين على الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي، باتجاه نقاط المراقبة التركية قرب مدينة مورك بريف حماه الشمالي.

دير الزور وريفها

• قُتل وأصيب 15 مسلحاً من “قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش بشاحنة كانت تقلهم، في منطقة الكسرة بريف دير الزور الشمالي الغربي.

• أصيب شخصان إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، في بلدة الكشكية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الخاضعة لسيطرة “قسد”.

• درات اشتباكات بين مسلحي “قسد” وخلايا تابعة لداعش في قرية النملية جنوب بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

• ألصقت خلايا تابعة لداعش عدة مناشير على بعض الجدران في بلدة الصبحة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، حذرت خلالها الأهالي من التعامل مع “قسد”.

الحسكة وريفها

• قُتل وأصيب عدد من مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحي خلايا داعش النار عليهم في قرية خويبرة جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

• عُثر على جثة شخص في محيط بلدة خشام بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

• شنت “قسد” حملة مداهمات في قرية حريجي بريف دير الزور الشرقي بحثاً عن خلايا تابعة لداعش.

الرقة وريفها

• اعتقلت “قسد” شخصان في مدينة الرقة بسبب كتابتهما عبارات مؤيدة للحكومة السورية على عدة جدران في مدينة الرقة.

• أطلق مسلحون مجهولون النار على دورية تابعة لـ “قسد” قرب باب بغداد في مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات.

حلب وريفها

• انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة أحد مسؤولي “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “عزت أبو الفدى” في بلدة باتبو بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن إصابته.

• استولى “جيش الإسلام” على مبنى في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وحوله إلى مقر عسكري له ونشر مسلحيه في محيطه.

• عزز الجيش التركي مواقعه وقواعده العسكرية بشكل غير معلن في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث أرسل آليات ومدرعات عسكرية إلى نقاط تواجده في محيط مدينة عفرين وأريافها، وذلك تحسباً لهجوم مرتقب للجيش السوري على تلك المنطقة.

• دارت اشتباكات بين عائلتين في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، لأسباب مجهولة.

• انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في قرية باتبو بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

إدلب وريفها

• أصيب طفلان ووالدهما جراء انفجار لغم بهم عند أطراف مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

• أُصيب أحد المسؤولين في “جند الأقصى” سابقاً، المدعو “حكيم جزرواي” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارته في بلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

• اعتقلت “حركة أحرار الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” أحد المسؤولين في “الجبهة” المدعو “عمر الفارس” في ريف إدلب الجنوبي، لأسباب مجهولة.

• أصيب 3 أشخاص برصاص حرس الحدود التركي، لدى محاولتهم عبور الحدود السورية _التركية، عند قرية الدرية بريف إدلب الغربي.

• انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة “بيك أب” في حي الثورة بمدينة إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات.

• اعتقلت “هيئة تحرير الشام” المسؤول “الإداري” العام لخلايا داعش ونائبه، في ريف إدلب.

حماه وريفها

• استشهد 6 مدنيين وأصيب آخرون إثر انفجار لغم بهم من مخلفات داعش في ريف السلمية الشرقي بريف حماه الجنوبي الشرقي.

المشهد المحلي

• استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأكد الجانبان خلال اللقاء، على أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سورية وطهران لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما وأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأشار الطرفان إلى أن لجوء هذه الدول لسياسة التهديد وممارسة الضغوط على الشعبين السوري والإيراني يعبر عن فشلها في تحقيق المخططات التي كانت قد رسمتها للمنطقة بعد أن وقفت في وجهها سورية وإيران. المشاورات في اللقاء تناولت مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة، بالإضافة الى القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا، المزمع عقده في إيران خلال الأيام المقبلة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا.

• اصدر الرئيس السوري بشار الأسد الـ مرسوم رقم 279 للعام 2018 القاضي بفرز الطلاب المسجلين في السنة التحضيرية للكليات الطبية (ممن أصبحوا -بعد تسجيلهم- من ذوي الحالات التي شملتها أحكام المرسوم رقم/218/ تاريخ 26/6/2018). فرزهم وفق الحدود الدنيا لنتائج مفاضلة فرز السنة التحضيرية المتعلقة بذوي الشهداء.. ويطبق هذا المرسوم على الطلاب المسجلين في السنة التحضيرية بدءا من العام الدراسي 2017/2018.

• أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خلال لقاء على قناة “روسيا 24” الروسية، أن الموضوع الرئيسي للقمة الروسية _الإيرانية _التركية التي ستعقد في طهران سيكون تحرير محافظة إدلب السورية، وأضاف أنَّ روسيا وإيران وتركيا هي دول ضامنة لعملية أستانا لذلك دورها هام للغاية.

• اشاد رئيس الوزراء السوري عماد خميس، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في دمشق، بالدعم الايراني لبلاده، موضحاً أن دمشق ستتابع مشاركة البلدان الصديقة وتعاونها في اعادة إعمار سوريا لاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وشركات القطاع الخاص في هذين البلدين، وأعرب عن ترحيبه بمشاركة الشركات الايرانية في معرض دمشق لإعادة الاعمار. من جانبه هنّأ ظريف، رئيس الوزراء السوري بالانتصارات الاخيرة التي حققتها جبهة المقاومة، وأعرب عن ترحيبه لإقامة معرض دمشق لإعادة الاعمار واعتبره بمثابة دليل على العزيمة القوية لبدء مرحلة اعادة الاعمار. وخلال لقائه، وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على دعم إيران لسوريا في محاربة الجماعات الإرهابية واجلائها عن اراضيها. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية السوري عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لسوريا في محاربة الإرهاب. وكان وزير الخارجية الإيراني، وصل صباح اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، وقال في تصريحات صحفية، إن سوريا تقوم حالياً بتطهير جميع أراضيها من الإرهاب، وبقية الإرهابيين، بمن فيهم “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة)، ويجب عليهم أن يغادروا إدلب. وأضاف “بعد الانتصار الذي حققته جبهة المقاومة ضد الجماعات المتطرفة والإرهاب في سوريا، حان الوقت لإعادة بناء هذا البلد، ودول التحالف الاستراتيجي السوري تساهم بهذا الأمر”.

• أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان، أنها “تقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان، إلى سوريا عبر معبري المصنع والعبودية الحدوديين، وذلك اعتبارا من السادسة من صباح غد الثلاثاء. وأشارت الى نقاط التجمع وهي، البقاع (المصنع) (مركز المغادرة)، شبعا (ثانوية شبعا الرسمية)، النبطية (متوسطة عبد اللطيف فياض)، طرابلس (محلة المعرض قرب UNHCR، جبل لبنان (ملعب بلدية برج حمود).

• أعلنت “الوحدات الكردية”، عن مقتل 50 مسلحاً من فصائل “الجيش الحر” بينهم مسؤولين اثنين من تلك الفصائل بالإضافة إلى مقتل 7 عناصر من الجيش التركي، وتدمير 4 آليات عسكرية، جراء شنّ خلايا نائمة تابعة لها عمليات عسكرية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، خلال شهر آب الفائت. من جانب آخر نقلت مواقع كردية عن “ﻣﺼﺪﺭ” لها في بلدة ﺭﺍﺟﻮ شمال غرب مدينة ﻋﻔﺮﻳﻦ بريف حلب الشمالي الغربي قوله إﻥ مسلحي فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً ﺃﻗﺪﻣﻮﺍ يوم أمس ﻋﻠﻰ اﺣﺮﻕ آلاف ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺟﻴﺔ وأشجار الزيتون في محيط منطقة “مقلع حج رشيد” التابعة لبلدة راجو.

• وزع الهلال الأحمر العربي السوري ألبسة صيفية لـ 170 طفلاً من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي والوافدين إلى منطقة رأس البسيط بريف اللاذقية.

المشهد الدولي

• أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الوضع القائم في محافظة إدلب السورية لم يعد يحتمل ومن المستحيل إبقاء الحال على ما هو عليه اليوم، وقال إنَّ نظام وقف إطلاق النار في سوريا يتم انتهاكه يومياً، حيث تقوم الجماعات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار على مواقع الجيش السوري في تلك المنطقة.

• أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في محافظة إدلب السورية لا يصب في مصلحة أحد، مضيفاً “في المقام الأول، الحديث يدور حول الفصل بين المعارضة وإرهابي جبهة النصرة، وفي حال تم القيام بذلك، سيتم إيجاد حل ما”.

• سيغادر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، حسين الحاج حسن، بعد ظهر غد إلى دمشق، تلبية لدعوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل، للمشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الستين الذي يفتتح يوم الخميس، بمشاركة لبنانية وعربية ودولية.

• ويجري الحاج حسن محادثات مع عدد من المسؤولين والوزراء السوريين حول تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري والانسياب على المعابر الحدودية.

• سلم النائب السابق في البرلمان اللبناني نوار الساحلي خلال لقاءه المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، عددا من أسماء النازحين الذين يرغبون بالعودة الطوعية إلى سوريا.

• أشارت مصادر أمنية تركية، أن الجيش التركي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ولايتي “كليس” و”هطاي” جنوبي تركيا، تمهيدا لإرسالها إلى وحداته المنتشرة داخل الأراضي السورية، حيث أن الرتل في طريقه إلى معبر “أونجو بنار” المقابل لمعبر “باب السلامة” على الجانب السوري، ومنها إلى الوحدات التركية المنتشرة في سوريا.

• قال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم إجراء زيارة عمل الى إيران يوم الجمعة المقبل الموافق 7 أيلول، للمشاركة في لقاء زعماء الدول الضامنة لعملية أستانا لدعم التسوية في سوريا.

• اعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن الاجتماع الثلاثي لقادة إيران وروسيا وتركيا، هو خطوة إلى الأمام للسلام والأمن والاستقرار في سوريا. واكد أنَّ الحل الدبلوماسي لا يزال هو الوحيد للأزمة السورية، مضيفاً أنه من المؤكد أن اجتماع طهران يستطيع المساعدة في استقرار السلام والأمن في سوريا.

• بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله لممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا جيم جيفري، ونائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لسوريا جول ريبيرن، مستجدات الأزمة السورية وجهود الحرب على الإرهاب، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا ويقبله السوريون وفق القرار ٢٢٥٤ الخاص بإجراء محادثات سلام في سوريا وعبر مسار جنيف”.

• أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن الإدارة الأميركية تعمل على قطع الطريق أمام عملية استئصال جبهة النصرة في إدلب، مشيراً إلى أن التهديدات الأميركية لحماية جبهة النصرة في إدلب فضحت رعاة وسادة ومشغلي الإرهاب التكفيري.

• دعت النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي كاترجينا كونيتشنا، الاتحاد الأوروبي، إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها على سورية لأنها سياسة فاشلة ينتهجها الاتحاد. وأوضحت أن رفع تلك الإجراءات سيسهم في تسريع عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، ولفتت إلى أنَّ حل هذه القضية يتطلب إعادة خطوط الطيران الأوروبية إلى سورية.

المصدر: الاعلام الحربي