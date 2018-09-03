اعتبر جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مسلحين داخل أفغانستان بينهم من ينتمون لتنظيم “داعش” سيحاولون فرض سيطرتهم على قنوات تهريب المخدرات إلى خارج البلاد.

وقال مدير مكتب العلاقات الدولية والإعلام التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، سيرغي بيسيدا، في مؤتمر حول الإرهاب عقد اليوم الاثنين في موسكو: ” نتوقع بعد انتقال مجموعات كبيرة من المسلحين إلى شمال أفغانستان أن يبدا الصراع بين الفصائل للسيطرة على قنوات تهريب المخدرات”.

وأوضح بيسيدا أن سيطرة الإرهابيين هناك على حركة نقل المخدرات سيسهل من جهة تهريبها إلى خارج أفغانستان ومن جهة أخرى سيرفد هذه البنى الإرهابية بالأموال.

وأضاف المسؤول الأمني الروسي أن ملاحقة عمليات توريد السلاح بشكل غير قانوني تبقى من أهم التحديات في مكافحة الإرهاب الدولي”.

المصدر: وكالات