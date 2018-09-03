أعلنت بعثة حلف الناتو في أفغانستان عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة آخر في هجوم يعتقد بأنه نفذ من قبل أحد أفراد القوات الأفغانية أو مسلح يرتدي الزي العسكري الأفغاني.

ولم تنشر بعثة الناتو اسمي الجنديين، مشيرة إلى أن الجندي جريح وبحالة مستقرة، وسيتم الكشف عن اسمه بعد إبلاغ ذويه بما حدث.

ووقع هذا الهجوم بعد شهرين من مقتل عسكري أمريكي آخر على يد أحد الجنود الأفغان بولاية أوروزغان الأفغانية جنوبي البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو العسكري الأمريكي السادس الذي قتل في أفغانستان هذا العام.

المصدر: وكالة رويترز