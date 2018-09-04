تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد مندوب قطر الدائم لدى الجامعة، السفير إبراهيم السهلاوي، خلفا لسفيرها السابق سيف بن مقدم البوعينين.

وشغل “السهلاوي” مناصب دبلوماسية عديدة منذ العام 1979، كان آخرها سفير قطر لدى الجزائر منذ العام 2013.

وفي أبريل الماضي، ظهر مندوب قطر السابق البوعينين، وحيدا في القمة العربية التي عقدت في الرياض، بعد أن خفضت قطر مستوى تمثيلها في القمة وبعثت مندوبها في الجامعة العربية ممثلًا للوفد القطري.

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثاني بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب “مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين”، في الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

المصدر: وكالات