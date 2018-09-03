شنّ وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، هجوما جديدا على حكومة بلاده، متوقعا “انتصار” الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع لندن بشأن بريكست.

وكتب جونسون في الصحيفة اليوم الاثنين أن بريطانيا “ذهبت للمعركة والعلم الأبيض يرفرف على دبابة القيادة”، وتابع “أخشى أن النتيجة الحتمية هي انتصار للاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن الفضيحة ليست في فشلنا، ولكنها في أننا لم نحاول.

ومنذ استقالته من الحكومة البريطانية في يوليو، عاد وزير الخارجية السابق إلى كتابة عموده في صحيفة The Daily Telegraph، الذي ينتقد فيه بانتظام رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وذلك على خلفية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بهذا الصدد، تعهد 20 نائبا من حزب ماي، برفض مشروعها الذي عرف بـ”خطة تشيكرز” تيمنا باسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية، حيث تم هناك التوصل إليه، والذي يعتبرون أنه يبقي بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

وردا على هجوم جونسون، قال المتحدث الرسمي باسم ماي إن: بوريس جونسون استقال بسبب “تشيكرز”. وليست هناك أفكار في هذه المقالة للرد عليها، مشيرا إلى أن ما يحتاجونه في هذا الوقت هو قيادة حكيمة وخطة جادة، وهذا ما تتمتع به البلاد بوجود رئيسة الوزراء هذه والخطة تلك.

يذكر أن ماي عرضت في يوليو خطة، نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة، مع إنشاء منطقة تبادل حر جديدة للبضائع، ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة .

وواجه المشروع معارضة قوية، من دعاة بريكست، إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء، الذي أفضى في يونيو 2016 إلى الخروج من الاتحاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية