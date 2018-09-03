تظاهر الاثنين حوالي عشرين شخصا بمدينة جرجيس الساحلية جنوب شرق البلاد للمطالبة باطلاق سراح ستة صيادين تونسيين اوقفتهم السلطات الايطالية بعد ان ساعدوا مهاجرين في المياه الدولية.

وأعلن خفر السواحل الايطالية في بيان السبت انهم اوقفوا ستة افراد لطاقم سفينة صيد “كانت تجر قاربا على متنه 14 مهاجرا باتجاه لامبيدوزا”.

وتم توقيف شمس الدين بوراسين رئيس جمعية صيادين بمنطقة جرجيس برفقة خمسة من أفراد الطاقم، وفقا لما أفادت به منظمة وعدد من أعضاء جمعيته الذين اكدوا انه انقذ مهاجرين على بعد 40 ميلا بحريا عن الشواطئ الايطالية.

بدوره أكد الامين العام السابق لجمعية “البحار” بجرجيس أنيس الصويعي ان “ربان السفينة شمس الدين بوراسين اقتاد مركب المهاجرين وجره من الخلف خشية ان يغرق مع بروز مؤشرات تقلبات في الطقس”، مضيفا “لو تركهم كانوا سيموتون غرقا”.

وقال المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر “نطالب السلطات الايطالية باطلاق سراح ستة صيادين تونسيين كانت اوقفتهم”. ولم تعلن السلطات التونسية حتى الان عن معلومات بخصوص الموضوع.

وقالت السلطات الايطالية انها أوقفت الصيادين لانهم ساعدوا مهاجرين غير قانونيين. وبحسب بيان خفر السواحل الايطالية فان القارب رصد بصدد جر المهاجرين واطلاقهم بالقرب من المياه الايطالية على بعد اقل من 21 ميلا بحريا من لامبيدوزا.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل في دول اوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية