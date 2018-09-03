قتل ثمانية اشخاص على الاقل الاثنين في جنوب افريقيا في انفجار لم تحدد ماهيته في مصنع للذخيرة قرب مدينة الكاب جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلن مسؤول محلي، في حين قال سكان إن منازلهم اهتزت جراء الانفجار.

وقال جي بي سميث مسؤول الامن في بلدية الكاب “حدث انفجار في مصنع دينيل ريانميتال في سومورست ويست عند الساعة 15.45 (13.45 ت غ)، تأكدنا من مقتل ثمانية اشخاص”. واضاف “الاطفائيون في المكان للمساهمة في عمليات النجدة”، موضحا أن الحريق الذي لأعقب الانفجار تمت السيطرة عليه.

واكدت شركة دينيل ريانميتال الحادث دون إعلان حصيلة على الفور. وقالت الشركة في بيان “وقع انفجار في احد مبانينا، لا يمكننا الان تأكيد سقوط قتلى أو جرحى” و”نحن بصدد التحقيق” في الملابسات.

وهذه الشركة هي فرع لشركة ريانميتال الالمانية والشركة العامة الجنوب افريقية دينيل المتخصصة في صناعة قذائف المدفعية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية