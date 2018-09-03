زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، رئيس مجلس ادارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، لمناقشة الجهود الرامية الى رفع التلوث عن نهر الليطاني.

وجرى عرض، بحسب بيان للمصلحة ، “للمسح الذي اجرته المصلحة لكل مصادر التلوث في حوض نهر الليطاني، والذي ادرج ضمن خرائط تفصيلة لكل نوع من انواع التلوث والخرائط الاجمالية الشاملة لكل مصادر التلوث.

وتم الاتفاق على تعميم رؤية المصلحة للحلول البديلة الموقتة لتخفيف التلوث، بانتظار تنفيذ المشاريع الواردة في القانون رقم 63، التي تقوم على انشاء حفر الترقيد والمناطق الرطبة التي تعمل على معالجة مشكلة التلوث الناجم عن الصرف الصحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية