رعى النائب علي بزي حفل اختتام دورة الامام الصدر الرياضية لكرة القدم التي نظمها مكتب الشباب والرياضة في حركة “امل”، في بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل، في حضور رؤساء اندية وجمعيات رياضية وفاعليات بلدية وتربوية وجمهور ياضي.

بعد النشيد الوطني وعرض الفرق، القى بزي كلمة، استهلها بالحديث عن “أهمية الرياضة واهدافها الإنسانية والاجتماعية والاهتمام بالشباب صناع المجتمعات والاوطان”، وشدد على “التمسك بادبيات الامام السيد موسى الصدر والاستثمار في صناعة الانسان تربية وأخلاقا ورياضة”.

وختم بتقديم التهاني “للفرق الفائزة والإشادة بالدور الذي يقوم به مكتب الشباب والرياضة فيحركة امل والنشاطات الرياضية والترفيهية الهادفة”.

واختتم الاحتفال بتقديم كأس البطولة لفريق عيناتا وكأس الوصيف لفريق كونين والميداليات للفرق المشاركة.

المصدر: الوكالة الوطنية