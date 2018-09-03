أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، الى 14 آذار المقبل، محاكمة كل من الموقوفين: عمر ميقاتي، فايز عثمان، محمود عبد الرحيم، عبد الرحمن بازرباشي الملقب ب”حفيد البغدادي”، بلال ميقاتي وهلال ميقاتي، في قضية إقدام الأول والثاني والثالث والرابع على تصنيع عبوات ناسفة وزرعها في أماكن مرور دوريات الجيش اللبناني في طرابلس بهدف قتل عناصره، وأقدام عمر ميقاتي على الإشتراك في الهجوم الذي شنّه تنظيم “داعش” على مركز الجيش في منطقة تلّة الحمرا في 23 كانون الثاني 2015، الذي نتج عنه قتل وجرح عدد من العسكريين، فيما يتهم عمر وهلال بالإستحصال على سكاكين عائدة لسوريين لاستعمالها في تنقلاتهما وبلال على الإستحصال على هوية مزورة.

وجاء إرجاء محاكمتهم بسبب تغيب وكلاء الدفاع عن عدد من هؤلاء المتهمين.

المصدر: الوكالة الوطنية