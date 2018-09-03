منظمة شنغهاي: “داعش” يحضّر لنقل مجموعات تخريبية الى أوروبا وآسيا الوسطى وروسيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2018 - 17:37
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ونظيره وليد المعلم
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البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته في بغداد بعد إنتخابه في أيار الماضي
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قوات الإحتلال تشن حملة دهم وإعتقالات في القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية طالت العديد من الفلسطينيين
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رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يستقبل في بيت الوسط وزير الخارجية جبران باسيل ويبحث معه الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة
وزير الصناعة حسين الحاج حسن: تشكيل الحكومة مصلحة وطنية وينبغي إحترام نتائج الانتخابات والتوازنات
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: تأخير تشكيل الحكومة فضح مخططاً لإعادة إحياء الانقسامات
الرئيس بري أمام وفد الفصائل الفلسطينية يطالب باجتماع عاجل للجامعة العربية من أجل إصدار قرار بتمويل الأونروا
فعاليات مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين تنفذ إعتصاماً جماهيرياً للتعبير عن رفض سياسة الإبتزاز المالي الأميركي
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو إلى مواجهة القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة "الأونروا"
المقدم سوزان الحاج تمثل غداً أمام هيئة المحكمة العسكرية بصفة مدعى عليها بجرم الإفتراء الجنائي
منظمة شنغهاي: “داعش” يحضّر لنقل مجموعات تخريبية الى أوروبا وآسيا الوسطى وروسيا (سبوتنيك)
منذ 18 mins
3 September، 2018
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