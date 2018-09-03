استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش في مكتبه بالوزارة، وفد اتحاد كرة الطاولة، ضم الامين العام جورج كوبلي وعضو الاتحاد ناجي حلال.

وتم عرض للاوضاع الرياضية والشبابية عموما ونشاطات الاتحاد والبرامج وامكانية استقدام مدرب من الخارج لتطوير هذه اللعبة. وشكر الوفد فنيش على اهتمامه وجهوده في رعاية الرياضة.

كما استقبل فنيش ممثلين لنوادي شبيبة حامات، راسنحاش، بدنايل، كفرحاتا واجدعبرين برئاسة المنسقة رضا مراد، تم عرض للاوضاع الرياضية والشبابية واوضاع نوادي الشمال، وتمنى الوفد “زيادة الدعم والاهتمام بهذه النوادي لاكمال المسيرة الرياضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية