أعلن رئيس قسم المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، سيرغي بيسيدا، اليوم الإثنين، أن دخل تنظيم “داعش” تراجع عشر مرات في السنوات الأربع الأخيرة.

وقال بيسيدا في المؤتمر الدولي “مواجهة تجارة السلاح غير المشروعة في إطار مكافحة الإرهاب الدولي”: “إذا قارنا تلك الإيرادات المالية التي كانت في العام 2014 وتقيم تقريبا بـ 3 مليارات دولار، ففي الوقت الحالي، يتمكن المسلحون من الحصول على 200-300 مليون دولار سنويا”.

وأضاف: “هذا مرتبط بانخفاض الواردات من إنتاج النفط ومن الضرائب التي فرضها المسلحون على الأراضي الخاضعة لسيطرتهم”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية