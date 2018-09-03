دكت القوة المدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جيزان والساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري تحقيق إصابات مباشرة في تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل بجيزان اثر استهدفها من قبل قوة الإسناد المدفعي.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات وآليات الغزاة والمنافقين في الدريهمي بالساحل الغربي بعدد من القذائف، موقعة خسائر مباشرة.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت، أمس الأحد، صاروخا نوع زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل بجبهة جيزان، فيما استهدفت القوة المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بذات الجبهة.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح اخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية في الدريهمي بالساحل الغربي.

المصدر: المسيرة