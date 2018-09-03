اكد وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، على دعم إيران لسوريا في محاربة الجماعات الإرهابية واجلائها عن اراضيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، اكد خلال لقائه وزير الخارجية السوري “وليد المعلم”، على دعم إيران لسوريا في محاربة الجماعات الإرهابية.

كما تباحث الطرفان حول قضايا مختلفة منها اخر المستجدات على الساحة السورية وملف المهاجرين وأخرى قضايا اقليمية، واكدا على تعزيز مسار استانا وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين ومشاركة الشركات الإيرانية في إعادة إعمار سوريا بالاضافة إلى التعاون في المنظمات الدولية وخاصة في منظمة الامم المتحدة والازمة اليمنية.

ومن جانبه وزير الخارجية السوري “وليد المعلم”، أعرب عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لسوريا في محاربة الإرهاب.

المصدر: مهر