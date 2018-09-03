اقترح رئيس الحكومة الإسبانية الإثنين تنظيم استفتاء في كاتالونيا على منح مزيد من الحكم الذاتي لكنه استبعد السماح بتصويت على الاستقلال كما يطالب القادة الكاتالونيون.

ورئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي سعى منذ توليه مهامه في حزيران/يونيو لنزع فتيل التوتر إزاء مساعي كاتالونيا للاستقلال، بإجراء مفاوضات مع رئيس الاقليم الانفصالي كيم تورا، قال لإذاعة كادينا سير إن الحوار يجب أن يؤدي إلى “تصويت … على تعزيز الحكم الذاتي لكاتالونيا”.

وأضاف “إنه استفتاء على الحكم الذاتي، ليس لتقرير المصير” بدون تحديد موعد للتصويت المقترح.

المصدر: الوكالة الفرنسية