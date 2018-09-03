قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب محمد رعد “يوجد عدم مبالاة بتشكيل الحكومة والناس لا تشعر بالأضرار الجسيمة التي تنجم عن تأخير الحكومة وبعضها مصيري واقتصادي واجتماعي ومعيشي وثقافي”.

وتابع رعد في حديث له “بدل ان يصبح بلدنا محكوما بتكيف الناس مع غياب الحكومة لا بد للناس من حكومة لان مهما كانت الملاحظات عليها افضل من اللامبالاة والفوضى من غيابها”.

واضاف رعد ان “النجاح لا يكتمل إلا حين يتحول من فردي الى مجتمعي وهذه مسؤولية الدولة والطبقة السياسية والشأن العام والاهل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام