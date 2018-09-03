رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يطالب بإجتماع عاجل للجامعة العربية لإصدار قرار بتمويل الأونروا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2018 - 13:56
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ونظيره وليد المعلم
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنواصل تقديم النصح ومساعدة الحكومة السورية في حملتها المقبلة في إدلب
وزير الخارجية السوري: تحرير إدلب هو الموضوع الرئيسي للقمة الثلاثية التي ستُعقد في طهران بين إيران وروسيا وتركيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من المستحيل تحمل الوضع القائم في إدلب إلى ما لا نهاية
قوات الإحتلال تشن حملة دهم وإعتقالات في القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية طالت العديد من الفلسطينيين
مراسل المنار: عمليات الاقتحام تسببت باندلاع مواجهات مع المواطنين كان أعنفها في مخيم العزة قرب بيت لحم
الرئيس بري أمام وفد الفصائل الفلسطينية يطالب باجتماع عاجل للجامعة العربية من أجل إصدار قرار بتمويل الأونروا
فعاليات مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين تنفذ إعتصاماً جماهيرياً للتعبير عن رفض سياسة الإبتزاز المالي الأميركي
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو إلى مواجهة القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة "الأونروا"
المقدم سوزان الحاج تمثل غداً أمام هيئة المحكمة العسكرية بصفة مدعى عليها بجرم الإفتراء الجنائي
البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته في بغداد بعد إنتخابه في أيار الماضي
الرئيس العراقي فؤاد معصوم : يجب رفض الارهاب والطائفية ودحر كل مسعى تكفيري يستهدف الاضرار بشعبنا وبلدنا
الخارجية الاميركية: بومبيو بحث في إتصال هاتفي التطورات العراقية مع رئيس الحكومة حيدر العبادي
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يطالب بإجتماع عاجل للجامعة العربية لإصدار قرار بتمويل الأونروا
منذ 15 mins
3 September، 2018
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