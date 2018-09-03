رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم أن “الأيام والساعات المقبلة حاسمة بالنسبة لتشكيل الحكومة ‏بعد أن أصبحت الامور أكثر وضوحا”.

وطالب هاشم في حديث له الاثنين “بالتواضع عند بعض اصحاب السقوف ‏العالية والتخفيف من غلواء الهيمنة والإستئثار التي تتحكم بسلوكيات هذا ‏البعض الذي يريد الإمساك والتحكم لاعتبارات مصلحية فئوية وحزبية”.

وشدد هاشم على “ضرورة مقاربة الامور بالمنطق والمصلحة الوطنية وان تكون الحكومة هي حكومة الوحدة الوطنية الجامعة المرتكزة الى نتائج الإنتخابات النيابية، وفقا ‏لمعيار واحد يتفق عليه الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام