صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، “بذلت جهوداً نشطة لخلق النزاع في أوكرانيا وتعمل السلطات الأميركية الحالية للإبقاء عليه “ساخناً” ليكون مصدر إزعاج على الحدود الروسية الأوكرانية”.

وقال لافروف، مخاطبا طلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، “هذا ما يخص النزاعات الدولية والأزمات الدولية سوى كان ذلك في الشرق الأوسط أوفي شمال أفريقيا أو في أوكرانيا حيث بذلت الولايات المتحدة في عهد إدارة أوباما جهودا نشطة لتشكيل النزاع الذي تعمل السلطات الأميركية الحالية اليوم على الابقاء عليه ” ساخنا” على حدودنا لإزعاج روسيا.”

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام . ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني، كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها في إطارات مختلفة بما في ذلك في إطار “صيغة نورماندي” (فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا).

هذا وتجري عملية تسوية الوضع في دونباس بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصال في مينسك حيث تم الاتفاق على ثلاث وثائق تحدد الخطوات الرامية للحد من تصعيد النزاع. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم اتفاقات الهدنة .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية