اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي”، أن المقترحات الاوروبية فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي لاتلبي مطالب ايران معربا عن امله في ان تستطيع اوروبا في الفترة المتبقية ان تخرج من هذا الاختبار مرفوعة الرأس وتنال رضا ايران.

واضاف خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين : فيما يخص التعاون اللاحق بين ايران واوروبا فهناك منذ عدة اشهر زيارات ومقترحات تم طرحها وهي قيد الدراسة.

وردا على سؤال حول الانباء التي تتحدث عن الاجتماع القادم بين ايران و دول مجموعة 4+1 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين) أوضح قاسمي، “حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، ولم نتفق على تاريخ او مكان محددين”.

واشار قاسمي الى ان من المؤكد ان اجتماع طهران يستطيع المساعدة في استقرار السلام والامن في سوريا متمنيا ان يكون مفيدا لشعوب المنطقة وسوريا.

وبشأن العراق اكد قاسمي ان طهران تتعاون مع اي حكومة واي حزب يتم انتخابه في العراق وان الانتخابات هي حق للشعب في هذا البلد.

المصدر: مهر