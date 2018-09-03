واصل العدوان الأمريكي السعودي غاراته وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظتي صعدة وعمران خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 10 غارات على منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم، و7 غارات على وادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف، و4 غارات على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأضاف المصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه و رازح ومنطقة الغور بمديرية غمر، مخلفا خسائر كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم شن غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأدان المصدر بشدة استمرار العدوان الأمريكي السعودي في استهداف المواطنين وممتلكاتهم ومزارعهم وارتكاب جرائم مروع بحق المواطنين في ظل صمت دولي معيب.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

المصدر: موقع انصار الله