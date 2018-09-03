لافروف: من المستحيل تحمل الوضع القائم في إدلب إلى ما لا نهاية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2018 - 11:53
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لافروف: من المستحيل تحمل الوضع القائم في إدلب إلى ما لا نهاية (سبوتنيك)
منذ 50 mins
3 September، 2018
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