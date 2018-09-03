اوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أحد الاشخاص ينقل كميات من اللحوم غير المطابقة للمواصفات الصحية.

وقالت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي فقي بيان لها إن معلومات توافرت لفصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام أشخاص بنقل مواد غذائية فاسدة على متن “سيارة فان”، وتابعت انه “نتيجة المتابعة الحثيثة وعند الساعة العاشرة من تاريخ 30/08/2018 تم توقيف الفان عند حاجز المستشفى الحكومي- الهرمل بقيادة: م. ك. (مواليد عام 1985، لبناني)”.

وأشار البيان الى انه “تم ضبط داخل الفان حوالي /200/ كلغ من اللحوم و/150/ كلغ من اللبن، موضبة بطريقة غير مطابقة للمواصفات وبدون تبريد”، وتابع “كشف على هذه البضائع مندوبة وطبيب بيطري وشرعي من قبل وزارة الزراعة، فأكدا أن اللحوم والألبان فاسدة وغير صالحة للأكل”.

واضاف البيان انه “بالتحقيق مع م. ك. اعترف انه أقدم على شراء هذه اللحوم والألبان المهربة عبر الحدود اللبنانية – السورية بغية بيعها في السوق اللبنانية وبخاصة في محلة العبدة – عكار”، وتابع “تم تلف المواد بحضور مندوبة وزارة الصحة وجرى توقيف السائق بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام