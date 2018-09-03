قالت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الاثنين إن “الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15/08/2018 لغاية 30/08/2018 وبإشراف النيابات العامة بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية”.

ولفت البيان الى ان التوقيفات جاءت على الشكل التالي: – اربعة وعشرين شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخص واحد بجرم الدخول خلسة واستعمال مستندات غير عائدة له.

– شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية الى لبنان.

– شخصان بجرم القيام باعمال الدعارة.

وأشار البيان الى انه “بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام