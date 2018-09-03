حث وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الاتحاد الأوروبي على التخلي عن مبدأ التصويت بالإجماع داخل الاتحاد في قضايا معينة حتى لا يصبح “أرنبا أمام ثعبان” في العقوبات التي تفرضها واشنطن.

وقال ماس في حديث له الأحد إنه “أمر مهم للغاية ألا تقتصر قدرتنا مستقبلا على اتخاذ قرارات معينة بالإجماع فحسب”.

وأكد ماس على “الحاجة إلى تغيير إجراءات اتخاذ القرارات المهمة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لأن اتخاذ القرار على مبدأ الإجماع يساهم في تنامي التوتر داخل الاتحاد الأوروبي نفسه”.

وشدد ماس على أنه “لا يوجد أي حديث عن التشرذم الأوروبي”، مشيرا إلى “رد فعل الاتحاد الأوروبي المتسق تجاه تطبيق واشنطن الرسوم الجمركية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني”.

المصدر: روسيا اليوم