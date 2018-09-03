هدمت جرافات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين منزلين مأهولين في قرية الولجة غرب بيت لحم المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة وسط إجراءات أمنية مكثفة تخلله إغلاق القرية أمام الداخل والخارج منها واليها”، وتابعت “قامت الجرافات بهدم منزلي المواطنين خالد محمود أبو خيارة وحنان الرازم”، ولفتت الى ان “المنزلين يقعان في منطقة عين جويزة؛ بحجة عدم الترخيص”.

وأضافت المصادر أن “عددا من المواطنين يتحصنون الآن في منزل احمد علي أبو التين ويمنعون الاحتلال من هدمه”، وأشارت الى ان “المنزلين من ضمن أربعة منازل أخطرتها قوات الاحتلال مجددا يوم أمس بالهدم، وتضمن أن يقوم أصحاب المنازل بهدمها بأنفسهم، وفي حالة عدم حصول ذلك تقوم قوات الاحتلال بالهدم على نفقة مالكي المنازل”.

واشارت المصادر الى ان “الاحتلال أزال بيتا متنقلا كرافانا يعود لأحد المواطنين من عائلة شقيرات”.

المصدر: فلسطين اليوم