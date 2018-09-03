شنت قوات العدو الاسرائيلي فجر الاثنين حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأشارت مصادر فلسطينية الى ان “المواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في مخيم بيت جبرين العزة وسط بيت لحم، كما اقتحم الاحتلال حيْ المطار مقابل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة”.

وأفادت المصادر أن “مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية عقب اقتحام المدينة بأعداد كبيرة واعتقل الجنود الشاب معاذ محسن حرادن من منزله”.

ولفتت المصادر الى أن “قوة للاحتلال اعتقلت في الخليل الأسير المحرر أمين شفيق القواسمي، بعد مداهمة منزله في المدينة، كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة بيت أُمر شمال المدينة وتمركزت في منطقة ظهر البراهيش فيما جرى اقتحام بلدة تفوح القضاء أيضا”.

واضافت المصادر “اعتقل الاحتلال الاسير المحرر أبو صالح ابو زينة من مخيم جنين”، وتابعت “في القدس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان طالت كلا من: عدي غيث، محمد غيث، علي ابو دياب، مجدي عبيسان”.

المصدر: فلسطين اليوم