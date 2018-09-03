تولى الجنرال الأمريكي سكوت ميلر قيادة قوات حلف “الناتو” في أفغانستان، فيما تواجه واشنطن تساؤلات إزاء استراتيجيتها لحمل طالبان على إجراء محادثات لإنهاء الصراع المندلع منذ 17 عاما.

وقال ميلر خلال مراسم تغيير القيادة بمقر مهمة الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسي: “كي تكون ناجحا عليك التعلم باستمرار والتكيف مع العدو والأجواء.. ليس هناك مجال للركون إلى الأمر الواقع.. لا يمكن أن نستسلم لمشاعر الرضا عن الذات”.

من جهته، قال الجنرال جون نيكولسون القائد المنتهية ولايته خلال المراسم: “أعتقد أن بعض أعضاء طالبان يريدون السلام أيضا، لكن يجري تشجيعهم على مواصلة القتال”، وحث المسلحين على الاستماع إلى دعوات إحلال السلام من الشعب الأفغاني. وأضاف، “حان الوقت كي تنتهي هذه الحرب في أفغانستان”.

وتعتمد الولايات المتحدة منذ عام، استراتيجية ترمي إلى تصعيد الضغط على حركة طالبان بتكثيف الضربات الجوية، وإرسال آلاف من القوات الإضافية لتدريب القوات الأفغانية وتقديم النصح لها.

وأفاد تقرير للمفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون، في شهر حزيران/يونيو الماضي، أنه ليست هناك أدلة واضحة على أن “الإجراءات لزيادة الضغط على طالبان لها أثر كبير”.

المصدر: وكالات