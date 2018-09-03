أعلن المركز الروسي لاستقبال اللاجئين في سوريا اليوم الأحد، أن أكثر من 200 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان صدر عن المركز أن 222 لاجئا، بينهم 67 امرأة و104 أطفال، عادوا إلى الأراضي السورية من لبنان عبر بوابتي جديدة يابوس والقصير.

وأضاف البيان أن إجمالي العائدين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 460 مواطنا، بينهم 17 امرأة و31 طفلا، عادوا إلى الغوطة الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية عودة اللاجئين السوريين من لبنان مستمرة في وتيرة ثابتة، فيما تلعب روسيا دورا رئيسا في تنظيم عودة اللاجئين والإشراف على إجراءات استقبالهم وتوزيعهم على مناطقهم.

المصدر: وكالات