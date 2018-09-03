اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ، السودان دولة مؤثرة في إفريقيا والعالم العربي، معربا عن تقديره للرئيس السوداني عمر حسن البشير وإسهاماته في دعم العلاقات بين الخرطوم وبكين.

وقال شي عقب لقائه البشير قبيل قمة بكين 2018: “الصين ترحب بمشاركة السودان في بناء الحزام والطريق وتريد استغلال هذه الفرصة في دعم التعاون في مجال الطاقة بين البلدين وخلق نموذج جديد للتعاون في مجال الزراعة، يغطي السلسلة الصناعية كاملة”.

وأضاف: “الصين تدعم بشدة الجهود التي تبذلها السودان لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومعارضة التدخل الخارجي في الشؤون الدولية للسودان”.

من جهته، أعرب البشير عن امتنانه لدعم الصين القوي للجهود التي تبذلها السودان في دعم توقيع اتفاقية سلام شاملة بين جميع الأطراف في جنوب السودان وشهد الرئيسان توقيع اتفاقيات حول التعاون الثنائي بين البلدين.

ويزور الرئيس السوداني عمر البشير الصين، لحضور منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين المزمع يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري، تحت شعار “التعاون المربح للجانبين.. التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وإفريقيا”، بحضور قادة وزعماء 51 دولة إفريقية.

المصدر: شينخوا