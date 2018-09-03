قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم التخلي عن الدولار في مبادلاتها التجارية مع روسيا.

وأضاف أردوغان، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي القرغيزي المنعقد في العاصمة القرغيزية بشكيك اليوم الأحد: “أمريكا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها.. إن استخدام الدولار يضر بنا. لن نرضخ وسننتصر”.

وأشار إلى أن بلاده بصدد التفاوض مع روسيا، بشأن الاستغناء عن الدولار في مبادلاتهما التجارية، وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأعلن الرئيس التركي في 31 أغسطس الماضي، أن تركيا وقعت مع روسيا اتفاقا لشراء صواريخ إس-400. ويثير هذا الأمر حنق واشنطن التي هددت بوقف تسليم طائرات إف-35 لتركيا العضو في الحلف الأطلسي.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة منذ رفض أنقرة تسليم قس أمريكي يحاكم بتهمة “الإرهاب” ويخضع للإقامة الجبرية على أراضيها. وتبادل البلدان تجميد أرصدة وزراء ورفعا الرسوم الجمركية على بعض السلع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية