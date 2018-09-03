أعلنت الشرطة النروجية الأحد انها تحقق في اختفاء أريان كامفيس الخبير بالامن الالكتروني وشريك مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج والذي شوهد للمرة الاخيرة في بلدة شمال النروج.

وقال المتحدث باسم الشرطة تومي بيخ “لقد فتحنا تحقيقا”، مضيفا انهم حتى الآن لا يملكون أدنى فكرة عن مكانه. وأشار بيخ الى أن الشرطة “لن تتكهن عما يمكن ان يكون قد حدث له”.

ونشر موقع ويكيليكس على تويتر تغريدة السبت حول “الاختفاء المريب” لكامفيس الذي فقد أثره منذ 20 آب/أغسطس عندما غادر فندقه في بلدة بودو النروجية. وأضاف أن كامفيس حجز تذكرة سفر في رحلة تتجه في 22 آب/أغسطس من تروندهايم في جنوب بودو.

وأشار الى أن “الرحلة بين الموقعين تستغرق نحو عشر ساعات”، متكهنا انه اما اختفى في بودو أو تروندهايم أو في القطار، ما أثار كثيرا من نظريات المؤامرة على موقع تويتر.

وأسانج يلازم سفارة الإكوادور في لندن منذ لجوئه اليها عام 2012 ومنحه اللجوء السياسي، ذلك بسبب خشيته من تسليمه الى الولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته لنشره وثائق عسكرية وبرقيات دبلوماسية سرية عام 2010.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية