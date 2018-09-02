قتل 12 شخصا هم اوكرانيان وعشرة جنود افغان الأحد بتحطم مروحية للنقل العسكري تعود الى شركة مولدافية، وفق ما اعلنت السلطات في مولدافيا.

وكان مسؤول افغاني قال في حصيلة سابقة ان الحادث اسفر عن ثلاثة قتلى وسبعة جرحى وقد وقع في شمال افغانستان.

وقالت السلطات المولدافية في بيان “تم ابلاغ السلطات الجوية المدنية في مولدافيا انه في الثاني من ايلول/سبتمبر قرابة الساعة الثالثة ت غ. تحطمت مروحية من طراز ام آي 8 تعود الى شركة فالان اي سي سي بعيد اقلاعها من قاعدة مزار الشريف”.

وافاد المصدر نفسه ان الطائرة كانت تقل ثلاثة اوكرانيين من افراد الطاقم و11 جنديا افغانيا، مضيفا “بحسب المعلومات الاولية، قضى اثنان من افراد الطاقم وعشرة ركاب جراء الحادث”.

وقال نائب قائد القوات الأفغانية في شمال البلاد نظير خوده باميري إن الطائرة تحطمت بسبب “مشكلات فنية” بعيد اقلاعها.

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ردمانيش أن الطائرة تعود الى شركة خاصة وقد استأجرتها منها وزارة الدفاع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية