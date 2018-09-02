نددت الولايات المتحدة الاحد بالهجوم الذي وقع الجمعة في امستردام واصاب خلاله افغاني اميركيين اثنين طعنا بسكين، منددة بعمل “مرعب”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناورت في بيان ان “السلطات الهولندية اعلنت ان تحقيقها يتركز على دافع ارهابي لهذا الهجوم المجاني والمرعب”.

واضافت ان “الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين في معركتنا المشتركة ضد كل اشكال الارهاب”، موجهة الشكر الى الشرطيين والاطباء في امستردام “لجهودهم الشجاعة والتي تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدي ومعالجة مواطنينا”.

وأصيب أميركيان بجروح خطرة في هجوم بسكين نفذه شاب أفغاني في محطة قطارات أمستردام الجمعة في هجوم أعلنت السلطات السبت أن “دافعه إرهابي”.

ولم تكشف السلطات هوية المهاجم، لكنها قالت إنه أفغاني يبلغ 19 عاما ولديه تصريح إقامة في ألمانيا، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة وحياته ليست في خطر وقد تم استجوابه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية