قتل شخص واصيب 15 اخرون الاحد بانفجار قنبلة في مقهى انترنت في ايسولان بجنوب الفيليبين، في اعتداء هو الثاني الذي تشهده هذه المدينة خلال اسبوع، بحسب السلطات.

وقالت بلدية ايسولان والجيش ان اربعة جرحى هم في حالة حرجة. ولم تتبن اي جهة الاعتداء حتى الان، لكن السلطات تشتبه في جماعة مرتبطة بتنظيم داعش.

ووقع الانفجار في مكان غير بعيد من موقع الانفجار السابق. ففي 28 آب/اغسطس اسفرت قنبلة وضعت تحت دراجة نارية عن قتيل وثلاثين جريحا خلال احتفالات بالذكرى الحادية والستين لتأسيس المدينة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية