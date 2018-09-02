أطلقت البحرية الإسرائيلية مساء اليوم، النار على مسير بحري انطلق من شاطئ مدينة غزة في عرض البحر، لإجباره على العودة للشاطئ. وانطلقت عشرات القوارب من ميناء الصيادين بمدينة غزة، نحو الحدود الشمالية لقطاع غزة، كان على متنها طلاب وجرحى ومتضامنين بهدف كسر المنع الإسرائيلي للصيد في المنطقة العازلة.

وأكدت الهيئة العليا لكسر الحصار إن المسيرات ستبقى مستمرة برا وبحرا حتى كسر الحصار عن قطاع غزة. وحذر طلال ابو ظريفة القيادي في الجبهة الديموقراطية جيش الاحتلال من المساس بالمشاركين في التظاهرة البحرية. وقال أبو ظريفة أن الهيئة العليا قررت التعامل مع المنطقة العازلة في البحر تماما كما يتم التعامل مع المنطقة العازلة على الحدود الشرقية للقطاع غزة.

وأكد خلال كلمة له في مراسم انطلاق الرحلة البحرية السادسة ان الحصار يجب ان يكسر، داعيا الفلسطينيين الى عدم استعجال قطف الثمار.

وانطلقت في السابق رحلتان من غزة الى قبرص تم اعتقال ركابهما ثم الافراج عنهم مع بقاء استمرار اعتقال القبطانين فيما نظم الفلسطينيون ثلاث رحلات نحو الحدود الشمالية لقطاع غزة جرى إطلاق النار عليها من قبل الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم