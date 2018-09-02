مقتل أحد المسؤولين العسكريين في جبهة النصرة المدعو “أبو عبد الحق الكردي” بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي (تنسيقيات المسلحين) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 2 2018 - 15:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامام الخامنئي يستقبل وفدا من قادة وكوادر مقر الدفاع الجوي بالجيش الايراني ويصف مقرهم بالجبهة الامامية لمواجهة الاعداء
الامام الخامنئي : نستبعد وقوع حرب عسكرية بحسب المعادلات السياسية ويجب البقاء على الجهوزية
عملية هجومين للجيش اليمني واللجان الشعبية في الدريهمي على الساحل الغربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان
الداخلية الليبية: اعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس لتسهيل انتقال المسافرين بين البلدين بعد شهر ونصف على اغلاقه
سانا: أصوات الإنفجارات التي سمعت في مطار المزة ليلا تعود لإنفجار مستودع ذخيرة بسبب ماس كهربائي
حسين جابري انصاري: الانهاء الفوري للازمة في سوريا من اولويات سياسة ايران الاقليمية
نائب وزير الخارجية الروسي وسفير الاردن لدى موسكو يبحثان ملف العودة الآمنة للاجئين السوريين
الجيش الأميركي يعلن إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار "لصالح أولويات عاجلة أخرى"
الشيخ نعيم قاسم: لا يحق لأميركا ان تطرح شروطا من أجل الحل في سوريا لانها منهزمة هناك
الشيخ قاسم: إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل فنقول له لا
الشيخ قاسم: "إسرائيل" تعلم أنها إذا اعتدت ستنال الرد والمقاومة قادرة على الإستمرار وعلى الدفاع فلا عودة إلى الوراء
الوزير فنيش: لم يعد من مصلحة البلد التأخر في تشكيل الحكومة وما تعيشه المنطقة من أجواء يوجب الإسراع في هذا التشكيل
النائب حسن فضل الله: الذي يعرقل تشكيل الحكومة هو الحسابات الفئوية والحزبية والصراع على الحصص والمقاعد
قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا بالضفة الغربية بذريعة حيازتها سكينا
الجيش السوري يدمر آليات ومرابض صواريخ للارهابيين في ريف حماة الشمالي
المعلم: ادعاءات اميركا بشأن السلاح الكيميائي مكشوفة وهدفها تبرير عدوانها المحتمل على سوريا
سانا: تم وضع 60 منشأة صحية في الخدمة في المناطق المحررة من الارهاب خلال اسبوع
مقتل أحد المسؤولين العسكريين في جبهة النصرة المدعو “أبو عبد الحق الكردي” بنيران الجيش السوري في ريف اللاذقية الشمالي (تنسيقيات المسلحين)
منذ 15 mins
2 September، 2018
التعليقات
ذات صلة
المدفعية اليمنية تحصد 674 قتيلاً وجريحاً من قوى العدوان
الوزير علي حسن خليل: للخروج من منطق المراوحة والتحديات ولنضع المصلحة الوطنية على الطاولة
الامام الخامنئي: لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..