استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان قرار الولايات المتحدة الأمريكية ب “وقف مساهمتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، مسقطة التعهدات الدولية والامريكية تحديدا برعاية اللاجئين الفلسطينيين واغاثتهم والذين تسببت بتهجيرهم آلة القتل الإسرائيلية مستفيدة من غض النظر والتخاذل الدوليين”.

وجاء في بيانها “مساهمات الدول في الأونروا ليست منة او مكرمة من أحد بل هي واجب على الدول التي وافقت على إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وغطت احتلال ارضها وتشريد شعبها”.

وحذرت وزارة الخارجية من “النيات المبيتة وراء هذا القرار الذي يأتي في سياق أحداث متتالية من نقل السفارة الأميركية الى القدس وتكريسها عاصمة لاسرائيل ومن ثم إعلان الكنيست يهودية الدولة والآن وقف تمويل الأونروا، كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الدول المضيفة الأخرى، وإسقاط كل محاولة للحل على اساس الدولتين، ناهيك عن دفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة الى المغادرة. وتدق الوزارة ناقوس الخطر من كل هذه الأفعال وتدعو إلى التشاور مع الدول المعنية لوضع تصور للتحرك ومواجهة تداعيات هذا القرار، بما فيها عقد الاجتماعات الطارئة على مستوى الجامعة العربية واوسع من ذلك ليضم الدول المضيفة والمانحة والمعنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام